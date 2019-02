Polizei fasst junges Paar nach Bluttat in Medebach

Medebach (dpa/lnw) - Vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 67-Jährigen in Medebach im Sauerland hat die Polizei ein tatverdächtiges Paar gefasst. Die beiden Verdächtigen wurden am Donnerstag in Rumänien festgenommen und sollen nach Deutschland gebracht werden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dem 21-Jährigen und seiner gleichaltrigen Lebenspartnerin wird vorgeworfen, den Mann durch Gewalteinwirkungen gegen Kopf und Hals getötet zu haben.