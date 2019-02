Räuber sprengen Geldautomaten in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Drei Unbekannte haben in Bad Oeynhausen einen Geldautomaten gesprengt und dadurch den Vorraum der Bankfiliale verwüstet. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge drangen die Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in den Vorraum ein. Wie viel Geld sie erbeuteten, war noch nicht klar. Anschließend sollen sie mit einem Auto geflüchtet sein.