Kunstmuseen Krefeld kaufen Arbeiten von Sonia Delaunay

Krefeld (dpa/lnw) - Mit einem Ankauf von rund hundert Papierarbeiten haben die Kunstmuseen in Krefeld den bundesweit größten Bestand an Originalwerken der Künstlerin Sonia Delaunay (1885-1979). Die farbigen Blätter stammen aus Privatbesitz und entstanden vor allem in den 1920er und 30er Jahren. Es handele sich um eine «einzigartige Sammlung von gezeichneten Textilentwürfen», teilten die Museen am Donnerstag mit. Das Konvolut verbinde angewandte und freie Kunst und schließe sich damit an die Gründungsgeschichte des Kunstmuseums an.

Von dpa