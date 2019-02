Zeugnis bei Instagram posten? Schulministerin rät ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) rät den Schülern in Nordrhein-Westfalen vom Posten ihrer Zeugnisse in sozialen Medien ab. «Ich persönlich halte es für keine gute Idee, das eigene Zeugnis zu posten», erklärte Gebauer auf Anfrage. «Mir wäre das Risiko zu groß, dass ein persönliches Dokument wie ein Zeugnis unkontrolliert im Internet verbreitet wird.» In der Schule solle jungen Menschen ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien vermittelt werden, betonte die Ministerin. «Dazu gehört auch, dass sie lernen, selbst zu entscheiden, welche Informationen sie mit anderen in den sozialen Netzwerken teilen und welche besser nicht.»

Von dpa