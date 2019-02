Zu wenig Anlaufstellen für anonyme Spurensicherung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Gewaltopfer, die nicht sofort Strafanzeige stellen können oder wollen, haben in Nordrhein-Westfalen zu wenige Möglichkeiten zur anonymen Spurensicherung. Darauf weisen zahlreiche Experten in Stellungnahmen an den Düsseldorfer Landtag hin. Vielerorts fehle es an klinischen Anlaufstellen und entsprechend geschulten Ärzten ebenso wie an Regelungen zur Abrechnung und zur Lagerung der Beweisspuren, stellen Mediziner, Wissenschaftler und Frauenberatungsstellen fest.

Von dpa