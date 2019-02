Auch Borussia Dortmund trauert um Assauer

Dortmund (dpa) - Auch Schalkes Revierrivale Borussia Dortmund trauert um Rudi Assauer. «Der BVB wird einen Menschen wie Rudi Assauer nicht vergessen. Er war als aktiver Spieler Bestandteil der Europapokalsieger-Mannschaft von 1966 und damit an einem Meilenstein in der Geschichte von Borussia Dortmund beteiligt», sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball am Mittwoch. Der frühere Manager des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 war am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben.

