DFL-Präsident Rauball: Assauer war Urgestein

Frankfurt/Main (dpa) - DFL-Präsident Reinhard Rauball hat den am Mittwoch gestorbenen Rudi Assauer als «ein Urgestein und eine Identifikationsfigur» gewürdigt. Der frühere Manager von Schalke 04 sei über viele Jahre «eines der prominentesten Gesichter des deutschen Fußballs» gewesen, sagte Rauball in einer von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwochabend verbreiteten Mitteilung. «Einen Mann wie Rudi Assauer wird man im deutschen Fußball nicht vergessen», fügte Rauball an.

Von dpa