Grindel über Assauer: «Herausragende Persönlichkeit»

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat den früheren Schalke-Manager Rudi Assauer nach seinem Tod als «herausragende Persönlichkeit» bezeichnet. «Er hat in 307 Bundesliga-Partien als Spieler, als Trainer und vor allem als Manager des FC Schalke 04 viel für den Vereinsfußball in Deutschland bewegt. Mein Beileid gilt besonders der Familie», schrieb Grindel am Mittwochabend auf Twitter. Auch zahlreiche Bundesliga-Clubs bekundeten am Abend des Todesfalls ihre Trauer und ihre Anteilnahme.

Von dpa