Aufsichtsratschef Tönnies: «Tief betroffen und traurig»

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat mit großer Bestürzung auf den Tod von Rudi Assauer reagiert. «Wir sind tief betroffen und traurig. Umso mehr trifft uns die Nachricht von seinem Tod ausgerechnet am Pokalspieltag», sagte Tönnies am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wussten alle um seinen Gesundheitszustand. Rudi ist der Architekt des modernen Schalke. Er hat unendlich viel für Schalke getan und wir werden sein Andenken immer in Ehren halten.»

