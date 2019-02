Einbrecher fluten Haus und sorgen für Wasserschaden

Paderborn (dpa/lnw) - Einbrecher haben ein Haus in Paderborn unter Wasser gesetzt. Dadurch sei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro in der Doppelhaushälfte entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Nachbarin bemerkte am Dienstagnachmittag, dass Wasser durch die Wand in ihre Wohnung drang. Die Bewohner des Hauses hatten es am frühen Morgen verlassen.

Von dpa