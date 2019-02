Wohnungsmangel: SPD fordert Abgabe landeseigener Flächen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Abgabe landeseigener Flächen zum Buchwert könnte aus Sicht der SPD-Opposition zur Bewältigung des Wohnraummangels in Nordrhein-Westfalen beitragen. Die Nutzung geeigneter Flächen aus dem Portfolio des landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetriebs sollte an eine Verpflichtung des Käufers zum sozialen Wohnungsbau gekoppelt werden, forderte SPD-Fraktionsvize Jochen Ott am Mittwoch in Düsseldorf. Hier zeige die schwarz-gelbe Landesregierung aber keinerlei Aktivitäten - ganz im Gegensatz zur Eigentumsförderung, kritisierte er.

Von dpa