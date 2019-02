Paderborn setzt Höhenflug auch im Pokal fort

In der vergangenen Spielzeit waren die Paderborner als Drittligist erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ins Viertelfinale eingezogen und hatten dann deutlich gegen Bayern München (0:6) verloren. Nun ist der Zweitligist auf die Auslosung am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) gespannt. «Es ist gut, dass wir nach dem 0:1-Rückstand in Duisburg drangeblieben sind. Wir hatten das bessere Ende für uns», erklärte Trainer Steffen Baumgart.

Im vergangenen Mai hatte der Coach den Club zurück in die 2. Liga geführt. Hier startete der Aufsteiger weiter durch. Mit 48 Treffern in den bisherigen 20 Saisonspielen ist Paderborn die torgefährlichste Mannschaft der Liga und rangiert auf Platz sieben im Verfolgerfeld der Ligaspitze. In den nächsten Parteien beim VfL Bochum am Samstag (13.00 Uhr) und am 15. Februar daheim gegen den 1. FC Köln soll der Höhenflug fortgesetzt werden.

«Die Entwicklung ist unbeschreiblich», meinte Angreifer Kai Pröger, der im Januar vom Regionalligisten RW Essen nach Paderborn wechselte und gegen Duisburg die wichtige 2:1-Führung (61. Minute) erzielte. Bernard Tekpetey (52.) und Christopher Antwi-Adjej (76.) schossen die weiteren Tore für den Viertelfinalisten.