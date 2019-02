Verfassungsschutz NRW erstellt «Lagebild Wirtschaftsschutz»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz will erstmals ein Lagebild zur Wirtschafts- und Cyberkriminalität gegen kleine und mittlere Unternehmen erheben. In den nächsten Tagen sollen 10 000 zufällig ausgewählte Unternehmen per Mail einen Fragebogen erhalten. Die Firmen müssten besser vor Wirtschaftsspionage und Cyberattacken geschützt werden, begründete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf den Vorstoß. «Der Diebstahl geistigen Eigentums und die Ausspähung betriebsinterner Daten schädigen die Innovationskraft des Landes. Das dürfen und werden wir nicht hinnehmen.»

Von dpa