Jugendlicher bei Streit von Schuss verletzt

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Bei einem Streit unter fünf Jugendlichen in Kamp-Lintfort sind zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche verletzt worden - einer durch einen Schuss aus einer Gaspistole. Bei dem Streit vor einer Schule sei ein Jugendlicher zuvor mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt und am Boden liegend getreten worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Zeugenangaben fielen demnach am Dienstag dann mehrere Schüsse. Ein Geschoss sei in der dicken Winterjacke eines Jungen steckengeblieben, ein anderer sei an der Stirn leicht verletzt worden.

Von dpa