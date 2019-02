Laschet kritisiert Freitagsdemos während der Unterrichtszeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht die Schülerdemonstrationen für Umwelt- und Klimaschutz während der Unterrichtszeit kritisch. «Ich verstehe das, dass man besorgt sein kann um den Klimawandel.» Die Demonstrationen in den 1980er Jahren für Weltfrieden und gegen die Atomenergie, «die fanden am Wochenende statt, nicht in der Schulzeit», sagte Laschet am Dienstagnachmittag dem Westdeutschen Rundfunk (WDR 5). Er fände es glaubwürdiger, wenn Schüler nach Schulschluss auf die Straße gehen würden und damit ein persönliches Opfer in ihrer Freizeit bringen würden.

Von dpa