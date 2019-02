Dortmund sorgt sich um Kapitän Reus: Frust nach Pokal-Aus

Dortmund (dpa) - Bei Borussia Dortmund bereitet die Verletzung von Kapitän Marco Reus Sorgen. «Der Oberschenkel hat heute zugemacht. Ich kann noch nicht sagen, ob ich am Samstag gegen Hoffenheim spielen kann», sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem Aus des Bundesliga-Tabellenführers am Dienstag im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Reus war im Achtelfinal-Duell mit den Norddeutschen, das im Elfmeterschießen mit 2:4 verloren ging, zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden. «Das Risiko war zu groß», kommentierte Sportdirektor Michael Zorc die Maßnahme, hofft aber auf eine schnelle Genesung des besten Dortmunder Saison-Torschützen: «Ich glaube, es ist nicht so schlimm.»

Von dpa