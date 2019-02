Düsseldorf (dpa/lnw) - Etwa jedes vierte Kind in Nordrhein-Westfalen ist einer Untersuchung zufolge körperlich chronisch krank. Am häufigsten leiden die betroffenen Kinder oder Jugendlichen unter Neurodermitis und Asthma, gefolgt von Heuschnupfen und entzündlichen Darmerkrankungen. Das geht aus dem ersten Kinder- und Jugendreport der Krankenkasse DAK für NRW hervor, der am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt wird. Demnach leiden fast 29 Prozent der Kinder und Jugendlichen in NRW unter chronischen Erkrankungen. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen.

Kinder in NRW seien im statistischen Vergleich kränker als im Bundesdurchschnitt, heißt es in dem Report. Das liege vor allem am hohen Anteil von Stadtkindern im bevölkerungsreichsten Bundesland. In NRW leben 84 Prozent der Kinder in städtisch geprägten Gebieten und nur 16 Prozent in ländlichen Gemeinden.

Für den Report hat die DAK die Versichertendaten von rund 110 000 Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren in NRW ausgewertet und von der Universität Bielefeld untersuchen lassen. Grundlage sind die Abrechnungsdaten von 2016.