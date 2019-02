Essen (dpa) - Der Versorger Eon hat Vorwürfe zurückgewiesen, durch die geplante Übernahme von Innogy bekomme er eine marktbeherrschende Stellung beim Stromverkauf in Deutschland. «Es gibt heute hohen Wettbewerb, es wird weiter hohen Wettbewerb geben», sagte Eon-Vorstandsmitglied Karsten Wildberger am Dienstag in Essen.

Von dpa