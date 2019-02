Jüdischer Karnevalsverein in Köln gegründet

Köln (dpa/lnw) - Erstmals seit den 1930er Jahren gibt es in Köln wieder einen jüdischen Karnevalsverein. Er nennt sich nach eigenen Angaben vom Montag «Kölsche Kippa Köpp e.V.». Die Abkürzung K.K.K. erinnert an den «Kleinen Kölner Klub», in dem sich jüdische Kölner Jecken in den 1920er und 1930er Jahren organisiert hatten. Mit Beginn der Verfolgung durch das Naziregime fand der «Kleine Kölner Klub» ein jähes Ende. Einigen Mitgliedern gelang die Flucht ins Ausland, andere wurden ermordet.

Von dpa