Wuppertal (dpa/lnw) - Eine 47-jährige Frau hat in den Räumen eines Sozialdienstes in Wuppertal zwei Mitarbeiter und ihren Begleiter mit einem Messer verletzt. Die Frau habe während eines Beratungsgesprächs plötzlich ein Messer gezückt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Von dpa