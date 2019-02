Finanzskandal in katholischer Kirche in Bonn

Bonn/Köln (dpa/lnw) - Ein Finanzskandal in der katholischen Kirche in Bonn ist noch größer als bisher angenommen. Nach einer jetzt abgeschlossenen Prüfung belaufe sich der entstandene Schaden auf 3,5 Millionen Euro, teilte das Erzbistum Köln am Montag mit. Anfangs war von einer Million die Rede gewesen. Der Schaden entstand in der Kirchengemeinde St. Martin mit dem Bonner Münster in der Innenstadt von Bonn.