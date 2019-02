Prozess um Dreifachmord von Hille: Tatwerkzeug abgeleckt

Bielefeld (dpa/lnw) - Grausiges Detail im Prozess um den Dreifachmord von Hille: Nach dem Tod eines Opfers soll der Angeklagte Jörg W. das blutverschmierte Tatmesser abgeleckt haben. Diese Pose schilderte der Mitangeklagte Kevin R. im Gespräch mit einer psychiatrischen Gutachterin. Das berichtete Gutachterin Nahlah Saimeh am Montag in dem Prozess vor dem Landgericht Bielefeld. Die Expertin, die über die Schuldfähigkeit des ehemaligen Zeitsoldaten Auskunft geben soll, bezeichnete Kevin R. als psychisch gesunden Mann. Ihr Gutachten wird das Gericht erst in ein paar Wochen in das Verfahren einführen.

Von dpa