Zorc: Verzicht auf Schmelzer «sportliche Entscheidung»

Schmelzer war zuletzt beim BVB kein Stammspieler mehr, beim 5:1-Sieg gegen Hannover 96 in der vergangenen Woche war er in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Für den 31-Jährigen spielt in dieser Saison Achraf Hakimi auf der Außenverteidigerposition. «Hakimi spielt hinten links überragend gut», lobte Zorc, der dennoch die Bedeutung von Schmelzer hervorhob: «Er ist für uns ein ganz wichtiger Spieler und wird das entsprechend professionell aufnehmen», sagte der 56-Jährige.