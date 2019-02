Ammoniak in Industriehalle ausgetreten

Halver (dpa/lnw) - Ausströmendes Ammoniak hat in Halver (Märkischer Kreis) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In einem metallverarbeitenden Betrieb war am frühen Samstagmorgen ein von der Kälte beanspruchter Schlauch geplatzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Mitarbeiter wurden leicht verletzt und kamen kurzzeitig in ein Krankenhaus. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. In Schutzanzügen konnten sie das giftige Gas beseitigen. Menschen im Umkreis wurden aufgefordert, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für Anwohner habe aber nicht bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa