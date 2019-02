Schiffsführer ins Wasser gefallen

Duisburg (dpa/lnw) - Schwere Verletzungen hat ein Schiffsführer bei einem Unfall im Duisburger Hafen erlitten. Der 61-Jährige kam am Donnerstagnachmittag von einem Landgang zurück und fiel beim Übersteigen von einem Schiff auf ein anderes ins Wasser, teilte die Polizei am Freitag mit. Andere Besatzungsmitglieder zogen den Mann laut Polizei aus dem eiskalten Wasser, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa