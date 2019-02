Salzburger Intendant kommt nach Kritik doch nicht nach Köln

Köln/Salzburg (dpa) - Der als neuer Kölner Schauspielintendant vorgesehene Carl Philip von Maldeghem bleibt nun doch an seinem bisherigen Wirkungsort Salzburg. «Nach reiflicher Überlegung und seiner Intuition folgend» habe er sich für einen Verbleib am dortigen Landestheater entschieden, teilte das Land Salzburg am Freitag mit. Eine Sprecherin der Stadt Köln bestätigte dies.

Von dpa