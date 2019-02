Schüler wegen zehn Euro niedergestochen: Festnahme durch LKA

Detmold (dpa/lnw) - Wegen zehn Euro soll im Mai 2018 ein damals 17-Jähriger Syrer einem Gleichaltrigen ein Messer in den Bauch gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Am Donnerstagabend konnten Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) den mittlerweile 18-jährigen Tatverdächtigen in Bielefeld festnehmen, wie die Staatsanwaltschaft Detmold am Freitag mitteilte. Bereits kurz nach der Tat hatte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen schweren Raubes und versuchten Mordes erlassen. Nach dem untergetauchten Täter wurde daraufhin international gefahndet.

Von dpa