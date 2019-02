Heiko Westermann wird Juniorentrainer in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Heiko Westermann wird Juniorentrainer beim Bundesligaclub Fortuna Düsseldorf. Dies teilte der Club am Freitag mit. Der 35 Jahre alte Westermann übernimmt von sofort an die Position des Co-Trainers der U17. Der frühere Abwehrspieler absolvierte 318 Spiele in der Bundesliga sowie 27 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.