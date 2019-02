RWE-Betriebsversammlung zur Kohle mit Laschet und Schmitz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Beschäftigten des Energiekonzerns RWE sollen am Freitagvormittag in einer Betriebsversammlung im Tagebau Hambach über die Ergebnisse der Kohlekommission informiert werden. Zu der nicht öffentlichen Veranstaltung werden auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, erwartet. Nach Konzernangaben sind am Freitag insgesamt elf Versammlungen an verschiedenen Standorten geplant.

Von dpa