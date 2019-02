Autobahn 2 nach schwerem Lkw-Unfall wieder frei

Bielefeld (dpa/lnw) - Die Sperrung der Autobahn 2 bei Bielefeld Richtung Hannover ist nach rund zwölf Stunden wieder aufgehoben worden. Zwei Fahrbahnen seien wieder frei, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag. Der linke Fahrstreifen bleibe aber vorerst gesperrt, da die Leitplanke repariert werden müsse. Die A2 war am Donnerstagabend nach einem schweren Lkw-Unfall gesperrt worden. Der 34 Jahre alte Fahrer war von der Spur abgekommen und in die Schutzleitplanke gefahren. Er sowie ein 68 Jahre alter Beifahrer wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Mehrere hundert geladene Schweinehälften wurden nach Polizeiangaben in andere Lkw umgeladen.

Von dpa