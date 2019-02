Umgekippter Lastwagen: A2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt

Bielefeld (dpa/lnw) - Wegen eines umgekippten Lastwagens ist die viel befahrene Autobahn 2 bei Bielefeld in Fahrtrichtung Hannover gesperrt - Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Donnerstagabend zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen-Lippe aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzleitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kippte der Lastwagen und stürzte auf die Fahrerseite. Der Fahrer und sein 68 Jahre alter Beifahrer wurden nach Angaben vom Freitag eingeklemmt und kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Bergung dauerte am Freitagmorgen noch an.

Von dpa