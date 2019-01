Häftling soll versehentlich Methadon bekommen haben

Köln (dpa/lnw) - Ein Häftling in der JVA Köln soll versehentlich von einem Sanitäter den Heroin-Ersatzstoff Methadon bekommen haben. Eigentlich sollte ihm ein Antidepressivum gegeben werden. Der 23-jährige Student, der wegen Marihuanahandels in Untersuchungshaft war, wurde in ein eineinhalb Stunden entferntes Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg im Sauerland gebracht. Dort erholte er sich wieder. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun nach eigenen Angaben vom Donnerstag wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen unbekannt.

Von dpa