Düsseldorf (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will im eigenen Verein einen künftigen Clubchef finden. «Als Nachfolger hätte ich gerne eine interne Lösung», sagte der 59-Jährige am Donnerstag beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf. «Es ist meine Aufgabe, die künftige Führungselite zu bilden.»

Von dpa