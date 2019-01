Luft wird etwas besser: Fahrverbote aber nicht vom Tisch

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Obwohl die Luftverschmutzung in vielen deutschen Städten langsam geringer wird, drohen in Nordrhein-Westfalen weiterhin Fahrverbote. Mindestens zehn Städte sind - teils noch sehr deutlich - vom erlaubten Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) entfernt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbilanz des Umweltbundesamts (UBA) für 2018 hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Von dpa