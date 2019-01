Landesregierung will Diesel-Fahrverbote verhindern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der weiterhin zu hohen Luftbelastung in vielen nordrhein-westfälischen Städten sieht die Landesregierung gute Chancen, Diesel-Fahrverbote verhindern zu können. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte am Donnerstag in Düsseldorf: «Ich gehe davon aus, dass wir alle Verfahren, die wir im Jahr 2019 haben werden, für uns entscheiden.» Das Ministerium war gegen die gerichtlich angeordneten Fahrverbote in mehreren Städten wie Köln, Bonn, Gelsenkirchen und Essen in Berufung gegangen.

Von dpa