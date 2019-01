Hoffenheim gegen Düsseldorf: «Es geht um eine Revanche»

Zuzenhausen (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim will sich gegen Fortuna Düsseldorf nicht noch einmal blamieren. «Es geht schon um eine Revanche», sagte Trainer Julian Nagelsmann angesichts der 1:2-Hinspielniederlage beim Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga. «Wir haben damals die Hütten nicht gemacht, die wir hätten machen sollen. Und dann haben sie uns leider kühl erwischt.» Am Samstag (15.30 Uhr)/Sky und DAZN) treffen die beiden Clubs nun erneut aufeinander.

Von dpa