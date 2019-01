Schalke-Vorstand Heidel will talentierte Trainer fördern

Düsseldorf (dpa) - Die Förderung von talentierten Fußballtrainern sieht Schalkes Sportvorstand Christian Heidel als eine wichtige Aufgabe an. «Mein Anspruch war es immer, auch im Jugendbereich talentierte Trainer zu verpflichten», sagte er am Donnerstag beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf. Als «Musterbeispiel» nannte er Sandro Schwarz, den derzeitigen Profitrainer seines Ex-Clubs FSV Mainz 05, der im Verein als Jugendtrainer angefangen hat.