Arbeitslosigkeit gestiegen: Zuwachs aber schwächer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist zum Jahresbeginn saisonbedingt auf rund 648 000 gestiegen. Der Zuwachs sei mit knapp 33 500 zusätzlichen Arbeitslosen aber schwächer ausgefallen als im Januar üblich, teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Das sei «ein Zeichen für die weiterhin stabile Konjunktur in NRW».

