Königswinter (dpa/lnw) - Wo früher auf dem Petersberg bei Bonn Staatsgäste bewacht wurden, soll künftig über die Historie des Orts informiert werden. Die NRW-Stiftung stellte am Donnerstag in Königswinter ihre Pläne vor. In dem einstigen Wachgebäude unterhalb des heutigen Hotels soll von Mitte 2020 an in einem Besucherzentrum über die Bedeutung des Petersbergs für die deutsche Geschichte informiert werden.

Ein paar Kilometer von Bonn entfernt, vereinbarten hier 1949 Kanzler Konrad Adenauer (CDU) und die Alliierten Hohen Kommissare das «Petersberger Abkommen». Später wurde der prunkvolle Bau zur Staatsherberge der Bonner Republik. Auf dem 336 Meter hohen Berg am Rhein übernachteten Staatsgäste wie die Queen und Bill Clinton.

Für einen symbolischen Preis von einem Euro werde das einstige Wachhaus von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft, wie die NRW-Stiftung mitteilte. Das Besucherzentrum kostet rund 750 000 Euro, davon kommen 300 000 Euro aus der Bundeskasse.

Auch die Historie des Wachgebäudes soll vorkommen: «Dafür sollen noch vorhandene Anlagen wie Überwachungskameras, Schrankenanlagen, Garage mit Panzerglas, Waffenschränke und Beleuchtungstürme als authentische Zeugnisse einer vergangenen Ära erhalten bleiben», erklärte die Stiftung.