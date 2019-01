Prozess gegen Ex-Leitung des NRW-Landgestüts gestartet

Warendorf (dpa/lnw) - Mit der erneuten Verlesung der Anklage hat am Donnerstag am Amtsgericht der Prozess gegen drei ehemalige Führungskräfte des Landgestüts Warendorf begonnen. Die Staatsanwaltschaft Münster wirft der ehemaligen Leiterin des Landgestüts (54) und dem früheren ersten Hauptberittmeister (55) gemeinschaftliche Vorteilsannahme in vier Fällen vor, dem damaligen stellvertretenden Gestütsleiter (57) Vorteilsannahme in drei Fällen und Untreue.

Von dpa