Geldtransporteure in Solingen überfallen: Täter flüchtig

Solingen (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Solingen zwei Geldtransporteure überfallen. Die Männer hätten am Mittwoch gerade in einem Gebäude einen Geldautomaten mit Bargeld befüllen wollen, als sie von zwei Gangstern mit Schusswaffen bedroht worden seien, berichtete eine Polizeisprecherin in Wuppertal. Die Räuber seien trotz sofort eingeleiteter Ringfahndung zunächst mit Beute in nicht genannter Höhe entkommen.

Von dpa