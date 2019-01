Schlag gegen internationale Bande: Um Millionen betrogen

Bei den Razzien am Dienstag seien zeitgleich zahlreiche Wohnungen und Firmenräume durchsucht worden. Die Fahnder beschlagnahmten neben Unterlagen und Konten unter anderem auch 14 Zuchtpferde auf einem Gestüt in Spanien. In Deutschland gab es den Angaben zufolge Razzien in Ratingen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Recke (Kreis Steinfurt) sowie in Unterföhring bei München. In Spanien und Deutschland wurden jeweils zwei Verdächtige festgenommen. Zuvor hatten die Behörden vier Jahre lang wegen bandenmäßigen Betrugs und Geldwäsche verdeckt ermittelt.