Bochums Vorstand Kaenzig: 2. Liga muss volksnah bleiben

Düsseldorf (dpa) - Vorstand Ilja Kaenzig vom VfL Bochum sieht die 2. Fußball-Bundesliga künftig noch stärker als Gegenpol zum finanzstarken internationalen Vereinsfußball der Spitzenklasse. «Wir müssen bleiben, was wir sind: eine volksnahe Liga, ein regionales Event», sagte der Schweizer am Mittwoch auf dem Branchenkongress SpoBis. «Dieser Fußball wird immer Anhänger haben. Für die ist das Religion und nicht so etwas wie das Runterladen einer Netflix-Serie. Und das wird sich noch mehr einstellen, wenn alle rundherum meinen, enteilen zu müssen und sich dem Wahnsinn hingeben.» Kaenzig machte sich für Zweitliga-Fußball stark, «der mehr an Handwerk erinnert als das Digitale des großen internationalen Fußballs».

Von dpa