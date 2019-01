LKA-Experte zu Clan-Kriminalität: viele Gewaltdelikte

Essen (dpa/lnw) - Auf das Konto von Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen gehen einem LKA-Experten zufolge jedes Jahr Tausende Straftaten. Zwischen 2016 und 2018 seien 14 225 Delikte erfasst worden, die meisten im Bereich der Gewalt-Kriminalität, sagte Thomas Jungbluth vom Landeskriminalamt am Mittwoch bei einer Tagung in Essen. Auf «Platz zwei» folgten Eigentums- und Betrugsdelikte sowie Drogen-Straftaten. Hinzu komme eine «sehr hohe» Dunkelziffer. Man habe zwischen 2016 und 2018 in NRW 6449 Tatverdächtige ausgemacht, bei jeder fünften Person handelte es sich um eine Frau.

Von dpa