Jedes dritte Kita-Kind hat einen Migrationshintergrund

Bei jedem vierten Kind in Kindertagesbetreuung wurde den Angaben zufolge zu Hause überwiegend nicht deutsch gesprochen. Die Landesregierung will mit einer Reform ab dem Kindergartenjahr 2020/21 unter anderem auch die Sprachförderung in Kitas verbessern. Insgesamt stieg die Anzahl der Kita-Kinder um rund 20 000 an.

Die regionalen Unterschiede sind groß. Während in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen und Duisburg in etwas jedes zweite Kita-Kind einen Migrationshintergrund hat, ist es im Kreis Coesfeld nur jedes zehnte Kind.