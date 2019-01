«Ich bin doch kein Mörder»: Junkie wegen Mordes vor Gericht

Er erinnere sich noch, dass er mit einem Hammer zugeschlagen habe. An die Messerstiche erinnere er sich nicht. Er sei geflüchtet, als die betagte Mutter des Opfers in der Tür gestanden habe. Konfrontiert mit dem Tod seines Bekannten habe er am nächsten Tag gedacht: «So etwas mache ich doch nicht. Ich bin doch kein Mörder.» Opfer und Angeklagter waren der Polizei als Drogen-Konsumenten bekannt.

Der 59-Jährige hatte in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Willich unter der Wohnung seiner Mutter gewohnt. An der Leiche waren zahlreiche Stich- und Schnittwunden festgestellt worden. Das Opfer hatte noch selbst einen Notruf absetzen und den Namen des mutmaßlichen Täters nennen können. Eine Spezialeinheit hatte die leere Wohnung des Verdächtigen gestürmt. Kurz darauf hatte der sich auf einer Polizeiwache gestellt. Der Prozess wird fortgesetzt.