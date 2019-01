Bundeswehrsoldat wegen versuchten Mordes vor Gericht

Bonn (dpa/lnw) - Wegen versuchten heimtückischen Mordes muss sich seit Dienstag ein 24-jähriger Bundeswehrsoldat vor dem Bonner Landgericht verantworten. Am 22. Juli 2018 soll der Angeklagte seiner Ex-Freundin vor ihrer Bonner Wohnung aufgelauert, sie in den Schwitzkasten genommen und mit einem Messer am Hals verletzt haben. Als es der 23-Jährigen gelang, wegzulaufen, soll er ihr elf Mal in den Rücken gestochen haben. Einige der Stiche seien akut lebensbedrohlich gewesen. Zwei Tage zuvor soll die 23-Jährige sich von dem Soldaten getrennt haben.

Von dpa