Mann mit Holzlatten lebensgefährlich verletzt

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Duisburg mit Holzlatten lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen hatten gesehen, wie drei Männer mit Latten auf den 30-Jährigen einschlugen und dann flüchteten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, laut Polizei schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet, die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags. Die ereignete sich bereits am Sonntagabend.

Von dpa