Grünen-Fraktion fordert Gespräche mit Besetzern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Kompromiss zum Kohleausstieg hat sich die Grünen-Landtagsfraktion für direkte Gespräche zwischen der Landesregierung und den Besetzern des Hambacher Waldes ausgesprochen. Zunächst aber müssten sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wie auch der Energiekonzern RWE klar äußern, ob der Wald erhalten bleibe oder nicht, sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker am Dienstag in Düsseldorf. Danach sollten Regierung und Besetzer eine «einvernehmliche Lösung finden, was mit dem Wald passiert». Dann seien auch Besetzungen nicht mehr nötig, «um den Wald zu retten».

Von dpa