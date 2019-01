Fahrrad-Großhändler muss Bußgeld wegen Preisvorgaben zahlen

Bonn/Köln (dpa) - Das Bundeskartellamt hat den bundesweit tätigen Fahrrad-Großhändler ZEG zu einem Bußgeld von 13,4 Millionen Euro verdonnert. Die «Zentrale Einkaufs-Genossenschaft» habe 47 Fahrrad-Einzelhändlern Mindestpreis-Vorgaben gemacht und damit «eine Situation wie bei einem Absatzkartell der beteiligten Händler geschafften», teilte das Bundeskartellamt am Dienstag in Bonn mit. Die 47 Händler müssen nichts zahlen, da sie gegenüber der ZEG in einer schwachen Position waren. Der Großhändler war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Von dpa